Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 53 kuruş, en düşük 313 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 53 kuruş, en düşük 313 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,19 azalarak 187 milyon 957 bin 494 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 338 lira 53 kuruş, en düşük saat 23.00'te 313 lira 36 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 325 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 326 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 350 lira, en düşük 317 lira 17 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu