Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

09.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 350 lira, en düşük 317 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 350 lira, en düşük 317 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,62 artarak 188 milyon 318 bin 350 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 350 lira, en düşük saat 02.00'de 317 lira 17 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 329 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 330 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 49 kuruş, en düşük 315 lira 14 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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