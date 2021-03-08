Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

08.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:32
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 49 kuruş, en düşük 315 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 49 kuruş, en düşük 315 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,25 artarak 184 milyon 152 bin 565 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 335 lira 49 kuruş, en düşük saat 04.00'te 315 lira 14 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 325 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 326 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 361 lira 73 kuruş, en düşük 300 lira 24 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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