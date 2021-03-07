Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

07.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:18
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 361 lira 73 kuruş, en düşük 300 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 361 lira 73 kuruş, en düşük 300 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,4 artarak 183 milyon 692 bin 620 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 361 lira 73 kuruş, en düşük saat 04.00'te 300 lira 24 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 326 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 327 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 8 kuruş, en düşük 229 lira 52 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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