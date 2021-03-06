Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

06.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:16
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 8 kuruş, en düşük 229 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 8 kuruş, en düşük 229 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,43 azalarak 148 milyon 842 bin 35 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 330 lira 8 kuruş, en düşük saat 09.00'da 229 lira 52 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 292 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 293 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 50 kuruş, en düşük 235 lira 22 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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