Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

05.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:34
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 50 kuruş, en düşük 235 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 50 kuruş, en düşük 235 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,38 azalarak 162 milyon 556 bin 413 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 324 lira 50 kuruş, en düşük saat 04.00'te 235 lira 22 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 302 lira 28 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 54 kuruş, en düşük 266 lira 10 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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