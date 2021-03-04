Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 54 kuruş, en düşük 266 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 54 kuruş, en düşük 266 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,25 azalarak 170 milyon 16 bin 741 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 323 lira 54 kuruş, en düşük saat 13.00'te 266 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 23 kuruş, en düşük 299 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu