Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 23 kuruş, en düşük 262 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 23 kuruş, en düşük 262 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,99 azalarak 171 milyon 33 bin 173 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 322 lira 23 kuruş, en düşük saat 04.00'te 262 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 304 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 93 kuruş, en düşük 229 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel