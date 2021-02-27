Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

27.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:28
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 58 kuruş, en düşük 50 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 58 kuruş, en düşük 50 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,2 azalarak 139 milyon 833 bin 936 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 322 lira 58 kuruş, en düşük saat 09.00'da 50 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 265 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 265 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 32 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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