Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

26.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:38
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 32 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 32 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,6 azalarak 155 milyon 758 bin 580 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 329 lira 32 kuruş, en düşük saat 14.00'te 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 297 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 296 lira 435 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 73 kuruş, en düşük 254 lira 12 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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