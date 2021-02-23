Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 32 kuruş, en düşük 238 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 32 kuruş, en düşük 238 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,9 azalarak 171 milyon 344 bin 578 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 322 lira 32 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 238 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 304 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 86 kuruş, en düşük 309 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer