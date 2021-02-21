Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

21.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:24
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 11 kuruş, en düşük 237 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 11 kuruş, en düşük 237 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18 artarak 167 milyon 506 bin 625 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 322 lira 11 kuruş, en düşük saat 03.00'te 237 lira 64 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 300 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 55 kuruş, en düşük 150 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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