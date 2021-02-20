Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

20.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:22
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 55 kuruş, en düşük 150 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 55 kuruş, en düşük 150 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,85 azalarak 141 milyon 934 bin 796 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 320 lira 55 kuruş, en düşük saat 09.00'da 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 269 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 268 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 70 kuruş, en düşük 289 lira 68 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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