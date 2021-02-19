Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

19.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:36
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 70 kuruş, en düşük 289 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 70 kuruş, en düşük 289 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,07 azalarak 181 milyon 633 bin 520 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 326 lira 70 kuruş, en düşük saat 12.00'de 289 lira 68 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 61, en düşük 279 lira 11 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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