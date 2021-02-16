Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

16.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:26
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 84 kuruş, en düşük 224 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 84 kuruş, en düşük 224 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,2 azalarak 169 milyon 754 bin 972 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 328 lira 84 kuruş, en düşük saat 04.00'te 224 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 298 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 73 kuruş, en düşük 230 lira 58 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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