Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

15.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:18
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 73 kuruş, en düşük 230 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 73 kuruş, en düşük 230 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,4 artarak 175 milyon 460 bin 37 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 322 lira 73 kuruş, en düşük saat 03.00'te 230 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 292 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 294 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 65 kuruş, en düşük 148 lira 26 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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