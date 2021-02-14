Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

14.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:14
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 65 kuruş, en düşük 148 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 65 kuruş, en düşük 148 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,7 artarak 171 milyon 430 bin 748 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 320 lira 65 kuruş, en düşük saat 02.00'de 148 lira 26 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 286 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira 48 kuruş, en düşük 164 lira 64 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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