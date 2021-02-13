Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

13.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 48 kuruş, en düşük 164 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 48 kuruş, en düşük 164 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 14,92 azalarak 127 milyon 233 bin 436 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 310 lira 48 kuruş, en düşük saat 09.00'da 164 lira 64 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 242 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 243 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 90 kuruş, en düşük 231 lira 97 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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