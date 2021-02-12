Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 90 kuruş, en düşük 231 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 90 kuruş, en düşük 231 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 9,33 azalarak 149 milyon 553 bin 204 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 316 lira 90 kuruş, en düşük saat 05.00'te 231 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 268 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 269 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 73 kuruş, en düşük 231 lira 67 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer