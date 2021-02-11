Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

11.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 73 kuruş, en düşük 231 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 73 kuruş, en düşük 231 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 2 artarak 164 milyon 952 bin 294 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 322 lira 73 kuruş, en düşük saat 04.00'te 231 lira 67 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 291 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 36 kuruş, en düşük 231 lira 35 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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