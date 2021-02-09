Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

09.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:30
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 41 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 41 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,81 azalarak 164 milyon 160 bin 168 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 313 lira 41 kuruş, en düşük saat 03.00'te 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 271 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 273 lira 95 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 76 kuruş, en düşük 232 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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