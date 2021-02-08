Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

08.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:46
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 76 kuruş, en düşük 232 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 76 kuruş, en düşük 232 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 6,15 artarak 165 milyon 503 bin 840 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 316 lira 76 kuruş, en düşük saat 03.00'te 232 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 274 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 275 lira 915 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309 lira 99 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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