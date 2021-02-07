Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

07.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira 99 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira 99 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 14,8 artarak 155 milyon 911 bin 770 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 309 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00'te 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 267 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 270 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 86 kuruş, en düşük 207 lira 61 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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