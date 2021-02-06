Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

06.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:16
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 86 kuruş, en düşük 207 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 86 kuruş, en düşük 207 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 13 azalarak 135 milyon 764 bin 74 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 311 lira 86 kuruş, en düşük saat 09.00'da 207 lira 61 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 255 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 255 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 90 kuruş, en düşük 234 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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