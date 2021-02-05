Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 90 kuruş, en düşük 234 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 90 kuruş, en düşük 234 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 8 azalarak 155 milyon 972 bin 377 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 315 lira 90 kuruş, en düşük saat 04.00'te 234 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 278 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 278 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 30 kuruş, en düşük 237 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer