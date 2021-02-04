Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

04.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:32
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 30 kuruş, en düşük 237 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 30 kuruş, en düşük 237 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 3,09 artarak 169 milyon 521 bin 639 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 325 lira 30 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 237 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 298 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 93 kuruş, en düşük 232 lira 93 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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