Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

02.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 33 kuruş, en düşük 239 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 33 kuruş, en düşük 239 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 0,32 artarak 167 milyon 739 bin 131 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 326 lira 33 kuruş, en düşük saat 03.00'te 239 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 302 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 304 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 45 kuruş, en düşük 232 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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