Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

30.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:24
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 82 kuruş, en düşük 232 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 82 kuruş, en düşük 232 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 11,09 azalarak 141 milyon 434 bin 594 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 313 lira 82 kuruş, en düşük saat 08.00 ve 09.00'da 232 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 269 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 270 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 11 kuruş, en düşük 233 lira 45 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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