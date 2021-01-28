Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira, en düşük 274 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira, en düşük 274 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 8,89 azalarak 173 milyon 588 bin 889 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 320 lira, en düşük saat 23.00'te 274 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.???????

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 309 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 339 lira 18 kuruş, en düşük 290 lira 66 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu