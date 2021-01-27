Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 339 lira 18 kuruş, en düşük 290 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 339 lira 18 kuruş, en düşük 290 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 10,85 artarak 190 milyon 532 bin 514 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 339 lira 18 kuruş, en düşük saat 03.00'te 290 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 323 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 324 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 69 kuruş, en düşük 233 lira 60 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş