Spot piyasada elektrik fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Spot piyasada elektrik fiyatları

24.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:25
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 43 kuruş, en düşük 210 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 43 kuruş, en düşük 210 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 10,11 artarak 165 milyon 189 bin 136 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 319 lira 43 kuruş, en düşük saat 02.00'de 210 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 318 lira 85, en düşük 170 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Ali Şansalan Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada elektrik fiyatları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 14:27:51. #1.15#
title