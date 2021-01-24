Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 43 kuruş, en düşük 210 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 43 kuruş, en düşük 210 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 10,11 artarak 165 milyon 189 bin 136 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 319 lira 43 kuruş, en düşük saat 02.00'de 210 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 318 lira 85, en düşük 170 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay