Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 318 lira 85 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 318 lira 85 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,4 azalarak 150 milyon 12 bin 846 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 318 lira 85 kuruş, en düşük saat 09.00'da 170 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 277 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 278 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira, en düşük 238 lira 12 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow