Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

21.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:31
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 8 kuruş, en düşük 311 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 8 kuruş, en düşük 311 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,61 azalarak 190 milyon 598 bin 572 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 328 lira 8 kuruş, en düşük saat 23.00'te 311 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 319 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 319 lira 95 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 342 lira 12 kuruş, en düşük 311 lira 69 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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