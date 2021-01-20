Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

20.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:34
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 342 lira 12 kuruş, en düşük 311 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 342 lira 12 kuruş, en düşük 311 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,65 azalarak 197 milyon 754 bin 48 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 342 lira 12 kuruş, en düşük saat 04.00'te 311 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 325 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 326 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 348 lira 32 kuruş, en düşük 314 lira 12 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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