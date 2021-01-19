Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 348 lira 32 kuruş, en düşük 314 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 348 lira 32 kuruş, en düşük 314 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,71 artarak 205 milyon 261 bin 435 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 348 lira 32 kuruş, en düşük saat 04.00'te 314 lira 12 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 327 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 328 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 337 lira 34 kuruş, en düşük 272 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı