Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

15.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:22
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 31 kuruş, en düşük 272 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 31 kuruş, en düşük 272 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,94 azalarak 177 milyon 74 bin 227 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 322 lira 31 kuruş, en düşük saat 23.00'te 272 lira 12 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira, en düşük 239 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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