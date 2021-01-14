Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

14.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:34
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira, en düşük 239 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira, en düşük 239 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,32 azalarak 182 milyon 448 bin 1 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 329 lira, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 239 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 310 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 356 lira 23 kuruş, en düşük 313 lira 13 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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