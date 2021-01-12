Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 344 lira 96 kuruş, en düşük 243 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 344 lira 96 kuruş, en düşük 243 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9 artarak 188 milyon 686 bin 449 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 344 lira 96 kuruş, en düşük saat 03.00'te 243 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 317 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 319 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 75 kuruş, en düşük 240 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı