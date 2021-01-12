Spot piyasada elektrik fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Spot piyasada elektrik fiyatları

12.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 344 lira 96 kuruş, en düşük 243 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 344 lira 96 kuruş, en düşük 243 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9 artarak 188 milyon 686 bin 449 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 344 lira 96 kuruş, en düşük saat 03.00'te 243 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 317 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 319 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 75 kuruş, en düşük 240 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama İlker Başbuğ Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Kanye West Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Mesut Bakkal Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Karar Kongre Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada elektrik fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 14:21:45. #1.14#
title