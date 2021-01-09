Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

09.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:24
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 76 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 76 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,4 azalarak 147 milyon 72 bin 329 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 324 lira 76 kuruş, en düşük saat 08.00'de 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 273 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 275 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 57 kuruş, en düşük 236 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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