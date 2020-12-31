Spot piyasada elektrik fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Spot piyasada elektrik fiyatları

31.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:34
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 6 kuruş, en düşük 208 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 6 kuruş, en düşük 208 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,37 azalarak 124 milyon 695 bin 280 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323 lira 6 kuruş, en düşük saat 04.00'te 208 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 255 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 256 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 33 kuruş, en düşük 236 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Öznur Çalık Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Maltepe Futbolcu Yeni Yıl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada elektrik fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:40:09. #1.15#
title