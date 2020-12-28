Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

28.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:28
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 51 kuruş, en düşük 223 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 51 kuruş, en düşük 223 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

?Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,96 artarak 162 milyon 385 bin 826 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 331 lira 51 kuruş, en düşük saat 04.00'te 223 lira 87 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 289 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 27 kuruş, en düşük 224 lira 22 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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