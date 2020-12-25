Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

25.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:24
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 79 kuruş, en düşük 236 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 79 kuruş, en düşük 236 lira 98 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8 azalarak 152 milyon 26 bin 943 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 327 lira 79 kuruş, en düşük saat 04.00, 05.00 ve 06.00'da 236 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 285 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 54 kuruş, en düşük 224 lira 73 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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