Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

22.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:21
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 565 lira, en düşük 239 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 565 lira, en düşük 239 lira 99 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,73 artarak 190 milyon 401 bin 844 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 565 lira, en düşük saat 04.00'te 239 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 322 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 325 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira 35 kuruş, en düşük 234 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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