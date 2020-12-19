Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

19.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:14
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 52 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 52 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,57 azalarak 146 milyon 537 bin 303 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 322 lira 52 kuruş, en düşük saat 09.00'da 170 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 284 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 284 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 32 kuruş, en düşük 236 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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