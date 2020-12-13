Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 55 kuruş, en düşük 229 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 55 kuruş, en düşük 229 lira 98 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,22 artarak 154 milyon 579 bin 202 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 325 lira 55 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 229 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 282 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 285 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 21 kuruş, en düşük 150 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay