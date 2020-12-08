Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

08.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:43
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 339 lira 43 kuruş, en düşük 228 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 339 lira 43 kuruş, en düşük 228 lira 2 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,08 azalarak 176 milyon 409 bin 891 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 339 lira 43 kuruş, en düşük saat 23.00'te 228 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 307 lira 153 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 424 lira 89 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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