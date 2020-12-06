Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 65 kuruş, en düşük 229 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 65 kuruş, en düşük 229 lira 87 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,72 artarak 160 milyon 634 bin 368 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira 65 kuruş, en düşük saat 04.00'te 229 lira 87 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 295 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 22 kuruş, en düşük 224 lira 48 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay