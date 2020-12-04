Spot piyasada elektrik fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Spot piyasada elektrik fiyatları

04.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:18
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 339 lira 15 kuruş, en düşük 249 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 339 lira 15 kuruş, en düşük 249 lira 51 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,53 azalarak 154 milyon 677 bin 474 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 339 lira 15 kuruş, en düşük saat 04.00'te 249 lira 51 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 302 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 302 lira 35 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 399 lira 99 kuruş, en düşük 230 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

İlgili Haberler

Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere İrem Derici Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Sörloth Okan Buruk Burak Yılmaz Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 15:18:32. #1.14#
title