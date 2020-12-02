Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

02.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:32
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 400 lira, en düşük 233 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 400 lira, en düşük 233 lira 33 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 0,45 azalarak 176 milyon 935 bin 345 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 400 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 233 lira 33 kuruş olarak tespit edildi.?

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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 314 lira 603 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek en yüksek 499 lira 99 kuruş, en düşük 234 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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