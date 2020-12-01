Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

01.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:34
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 499 lira 99 kuruş, en düşük 234 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 499 lira 99 kuruş, en düşük 234 lira 98 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 11,34 artarak 177 milyon 737 bin 348 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 05.00'te 234 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.?

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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 318 lira 5 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek en yüksek 332 lira 87 kuruş, en düşük 234 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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